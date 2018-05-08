"غالي" يكشف كواليس مكالمته مع "السعيد" في الأزمة

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حسام غالي
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الزمالك

حسام غالي

النادي الاهلي

عبدالله السعيد

كشف اللاعب حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر عن كواليس ما حدث بينه وبين اللاعب عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق في يوم تمديده للنادي الأهلي.

وقال "غالي" خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "عبد الله السعيد أخبرني أنه وقع للزمالك في نفس يوم تمديد تعاقده مع الأهلي".

ولفت: "لم أكن أتوقع إطلاقًا أن يوقع السعيد للزمالك مهما حدث، لأنه يمثل الكثير بالنسبة للأهلي وجمهوره وجهازه الفني".

وأضاف "غالي" طالبت السعيد بالتمديد للأهلي وأبلغته أن النادي قادر على حمايته، واستطرد قائلًا: كنت أتمنى استمرار السعيد في الأهلي. 

وقال "غالي": "أتمني أن تحدث مصالحة مع عبدالله السعيد بعد انتهاء فترة إعارته، لأنه يظل لاعب كبير وقدم للأهلي الكثير ولم يفتعل أي مشاكل طيلة مسيرته مع الأحمر"، مضيفًا: "أناشد جماهير الأهلي الصفح عن السعيد".


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