» طريقة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه

08 مايو 2018 - 10:26 ص

تعتبر مشكلة تجاعيد الوجه أكبر مشكلة تؤرق الجميع ويحاول الكثيرون البحث عن طرق علاج لها أو على الأقل تأخيرها.

ومن الطبيعي أن يواجه الإنسان مع تقدّمه في العمر العديد من المشاكل التي تتعلّق بالبشرة، من ظهور البقع والتصبّغات، بالإضافة إلى الخطوط الرفيعة والسميكة على مناطق مختلفة من الوجه والجسم، والتي تعرّف باسم التجاعيد.

والتجاعيد تظهر نتيجة ذوبان طبقة الدهون والكولاجين الموجودة تحت الجلد، الأمر الذي قد يسبّب الإحباط والحزن وقلّة الثقة في النفس، لذلك سنقدّم لكم في هذا المقال بعضاً من الوصفات الطبيعيّة للتخلّص من هذه التجاعيد على الوجه.

وصفات لإزالة تجاعيد الوجه العسل الطبيعيّ يحتوي العسل على نسبةٍ عالية من المواد المضادّة للأكسدة، بالإضافة إلى المواد المطهّرة والمغذية، والتي تساعد جميعها على تجديد خلايا البشرة، وإكسابها النضارة والحيويّة.

هناك العديد من الوصفات التي من الممكن تحضيرها باستخدام العسل، والتي تتضمّن ما يلي:

قناع العسل وعصير الليمون، والذي يتمّ إعداده بمزج المكونين مع بعضهما البعض، وتطبيق الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة، قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.

قناع العسل مع الزنجبيل، حيث يحتوي الزنجبيل على المواد القابضة والمغذّية، والتي من شأنها تنشيط الدورة الدمويّة في شرايين الوجه، ومن الممكن إعداد هذا القناع من خلال مزج نصف ملعقةٍ كبيرة من مسحوق الزنجبيل، مع ربع ملعقةٍ كبيرة من العسل، وتدليك منطقة تحت العين يوميّاً ولمدّة عشر دقائق، مع الحرص على تركه ساعةً كاملة قبل شطفه بالماء الفاتر.

قناع العسل مع الحليب، والذي يحضر عن طريق مزج ملعقتان صغيرتان من العسل، مع أربعة ملاعق صغيرة من الحليب الناشف وملعقتان كبيرتان من الماء، ومن ثم تطبيق العجينة الناتجة على الوجه لمدّة ربع ساعة، والحرص على تكرار هذه الوصفة بشكلٍ يوميّ لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

قناع العسل مع البطاطا، والمستخدم بشكلٍ خاص لتجاعيد العين، والذي يتم تحضيره بهرس نصف ملعقةٍ صغيرة من العسل مع ربع شريحة من البطاطا، وتطبيق المزيج على العينين لمدة عشرين دقيقة، مع مراعاة وضع قطعةٍ قطنية على العينين حتّى لا يدخل المزيج فيهما، ويفضّل إغماض العينين بإحكام.

ملاحظة: من الممكن استبدال البطاطا أو الزنجبيل بالفراولة للحصول على ذات النتيجة.

زيت الزيتون يعتبر زيت الزيتون من أهم المواد الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة، ووقايتها من التجاعيد، وذلك بسبب احتوائه على نسبةٍ عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات مثل: فيتاميني (أ، هـ)، والتي من شأنها محاربة الشقوق الحرة المسببة للتجاعيد، حيث ينصح بوضع القليل من هذا الزيت على البشرة، وتدليكها بلطف وبحركاتٍ دائرية لبضعة دقائق بشكلٍ يومي.

الموز من الممكن تحضير قناع الموز من خلال هرسه وتطبيقه على أماكن تواجد التجاعيد، لمدّة نصف ساعة قبل غسله بالماء الدافئ، حيث يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة.

الأفوكادو يتم استخدام الأفوكادو على البشرة من خلال وضع شريحة منه على العينين والضغط عليها قليلاً، مع الحرص على تركها لمدّة ربع ساعة، قبل إزالتها وشطف المنطقة بالماء الفاتر، حيث إنّ هذه الثمرة تحتوي على نسبةٍ عالية من الزيوت والدهون الطبيعيّة التي من شأنها ترطيب البشرة وتغذيتها.

البيض حيث ينصح باستخدام زلال البيض تحديداً، ومزجه مع ملعقتين كبيرتين من كريم الجليسيرين، وملعقتين كبيرتين من ماء الورد، ثمّ خلط المكوّنات جيداً، وتطبيق القناع على الوجه واليدين، وتركه لمدّة ثلث ساعة.

اللوز يحتوي اللوز على فيتامين (هـ)، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم، والأحماض المفيدة مثل: الأوليك، والفوليك وغيرها، حيث تعمل جميعها على التأخير من ظهور علامات التقدم في السن على الوجه والجسم.

ويكون استخدام اللوزن من خلال اتباع الخطوات التالية: نقع كميّة من حبوب اللوز في الحليب السائل. طحن اللوز في اليوم التالي لتحضير عجينة متماسكة.

تطبيق القناع على الوجه، وتركه لمدة نصف ساعة. غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، وتدليكه بزيت اللوز للحصول على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت.