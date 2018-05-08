عامل يطعن آخر للخلاف على المرور

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أقدم عامل على طعن آخر، بمطواة، لخلافات على أولوية المرور بالتكاتك بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد، باستقبال مستشفى تلا المركزى "م م ع" بدون عمل، ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرحين طعنيين شبه نافذان بالظهر.

وبالفحص، اتهم "أ ع أ" بدون عمل ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بأداة حادة "مطواة" لسابقة حدوث مشادة بينهما بسبب أولوية المرور بالتكاتك.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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