عامل يطعن آخر للخلاف على المرور

أحمد الشربينى
أقدم عامل على طعن آخر، بمطواة، لخلافات على أولوية المرور بالتكاتك بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.
وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد، باستقبال مستشفى تلا المركزى "م م ع" بدون عمل، ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرحين طعنيين شبه نافذان بالظهر.
وبالفحص، اتهم "أ ع أ" بدون عمل ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بأداة حادة "مطواة" لسابقة حدوث مشادة بينهما بسبب أولوية المرور بالتكاتك.
وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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