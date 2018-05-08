بسبب صناعة الفرو.. بكاء الثعالب في مزارع بيوت الموضة العالمية

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كشف أحد التحقيقات التي أجرت سرًا في المملكة  المتحدة عن وجود انتهاكات عديدة  بحق حيوانات الثعالب التي تربي في المزارع بغرض مد بيوت الأزياء العالمية بالفرو الصناعي.
وحسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، تعيش الثعالب  في انتظار مصير مأساوي، وسط ظروف بائسة، في أقفاص ضيقة في انتظار الذبح.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات توصلت إلى العثور على ثعالب كانت تبكي في الأقفاص، والبعض الآخر كانت تعاني من وجود لفائف سميكة من الفرو علي أعينهم، في ظروف محزنة، مضيفه، أنها ستؤدي بهم للآصابة بالإجهاء الفسيولوجي وتشويه الذات وأكل لحوم البشر، واجتمعت لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية.





ومن المقرر إجراء مناقشة حول حظر استيراد الفراء في الرابع من يونيو المقبل، رغم استيراد 2.5 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس الماضية من فنلندا.

وأظهرت لجنة التحقيق وجود ثعالب بإصابات في العيون وأقدام مشوهة، وسلوكيات ناجمة عن شغوط الحبس في أقفاص قذرة.


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