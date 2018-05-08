المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بقلب نظام الحكم

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حب الشباب

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات رئيس الدائرة وعضوية المستشارين ممدوح السيد وأشرف جمال الدين بأمانة سر عماد حلمي بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 عامWا وبراءة رابع لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات تحض على قلب نظام الحكم وأسلحة في شبرا الخيمة.

وترجع أوراق القضية إلى منتصف العام الماضي عندما وردت معلومات للمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بقيام 3 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتخطيط لأعمال شغب، ما يضر بمصالح ومقدرات البلد وأنهم يحوزون منشورات تحض على ذلك وأسلحة.

وتم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي فتم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية وتم التنسيق مع الأمن الوطني وقامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن وداهمت شقة المتهمين وألقي القبض عليهم وهم " ه م س" و"م ص ش" و"خ ص ع" و"م أ أ".

وبتفتيش المكان ضبط بحوزتهم منشوارت تتضمن معلومات وبيانات تحض على قلب نظام الحكم وإحداث بلبلة بين الناس وتهييج الرأي العام والعثور على أسلحة.

وتبين أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأنهم يخططون لأعمال شغب وإحداث بلبله في الشارع وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلوا للنيابة فقضت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمه فقضت المحكمة بحكمها السابق.


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