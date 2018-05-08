بدء محاكمة بديع وآخرين فى"اعتصام رابعة"

08 مايو 2018 - 11:32 ص

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، منذ قليل، جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد من قيادات الجماعة، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

وكانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي.

كما أسندت لهم تهم مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.