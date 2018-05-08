» تراجع "نسبي" من وزير التعليم بشأن المدارس التجريبية

08 مايو 2018 - 11:33 ص

تراجع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمام الموجة العالية من الاعتراض التي واجهها من أولياء الأمور والنواب، بسبب تطبيق نظام التعليم الجديد على المدارس التجريبية والذي يطلق عليه إعلاميًا "تعريب اللغات".

وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سوف يطبق نظام التعليم الجديد على الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2018-2019 في المدارس الحكومية العربية (والمدارس اليابانية) فقط... ويستمر هؤلاء الطلاب على هذا النظام في السنوات المتتابعة" .

وتابع "شوقي": "سوف يدرس مجلس التعليم قبل الجامعي في صيف 2019 تقييم العام الأول من تطبيق نظام التعليم الجديد ويتشاور مع المدارس التجريبية والخاصة لغات بشأن مستقبل تطبيق النظام في هذه المدارس بدءًا من KG1 في عام 2020-2021 ".