ممرضتان يستوليان على أدوية بـ4 ملايين جنيه

أحمد الشربينى
تمكنت الأجهزة الرقابية فى الإسكندرية من ضبط ممرضتين، تعملان بمستشفى حكومى، لاستغلالهما طبيعة عملهما والتلاعب فى صرف الأدوية بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه.
وردت معلومات للواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، يفيد بضبط الممرضتين، وتمت إحالتهما للنيابة لتقرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتبين أن المتهمتين هما: "هبه. ف" 43 سنة ممرضة، و"كريمة.أ" 51 سنة ممرضة، تعملان بقسم الأورام بالمستشفى الرئيسى بالإسكندرية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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