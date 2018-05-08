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سيدة البرازيل الأولى تنقذ كلبها من الغرق

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مارسيلا تامر سيدة البرازيل الأولى
مارسيلا تامر سيدة البرازيل الأولى

وكالات

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أنقذت السيدة البرازيلية الأولى مارسيلا تامر لإنقاذ كلبها بعدما سقط في بحيرة في القصر الرئاسي، بحسب مسئولين في القصر.

وقفزت مارسيلا في البحيرة بكامل ثيابها عندما لاحظت أن كلبها "بيكولي"، وهو من نوع جاك راسل، غير قادر على الصمود والتنفس.

وتم الاستغناء عن خدمات أحد أفراد الأمن بعد رفضه إنقاذ الكلب في تلك الحادثة التي وقعت في 22 إبريل.

وكانت مارسيلا تتمشى في حديقة القصر مع ابنها، البالغ من العمر 8 سنوات، عندما رأت الكلب يقفز إلى البحيرة لمطاردة بعض البط.

ويملك الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وعائلته كلبان هما: "بيكولي" و"ثور".

ويشتهر الكلب "ثور" بأنه يقاطع الكثير من اجتماعات السيدة البرازيلية الأولى.

وتقول الجمعية الخيرية البريطانية المعنية برعاية الحيوانات إن "على الناس ألا يعرضوا حياتهم للخطر خلال محاولتهم إنقاذ حيوان من الغرق".


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