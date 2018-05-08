شاهد.. تعليق صادم لـ"عجينة" عن تحديد النسل

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إلهامي عجينة
إلهامي عجينة

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أبدى إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، رفضه لسن قانون يمنع المواطنين من الإنجاب، لافتًا إلى أنه لن يتم تطبيقه، ومن المفترض أن نكون مثل الصين نستغل الطاقة البشرية

وقال عجينة في لقاء له ببرنامج "صح النوم" المذاع علي قناة "ال تي سي"  الفضائية: "إن الحكومة هي السبب الرئيسي فيما نحن فيه"، لافتا إلى أنه من المفترض تعمير الصحراء المصرية التي تبلغ 92% من مساحة مصر، لكي يتم توزيع السكان فيها.

وأعرب "عجينة"، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه ينشئ مجتمعات عمرانية جديدة تساهم في ذلك.

.شاهد الفيديو..

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