كيف تم إنقاذ السادات من محاولة الاغتيال الفاشلة

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كورنيش النيل

اغتيال السادات

الفنية العسكرية

صالح سرية

الاتحاد الاشتراكب

تعرض الرئيس الراحل أنور السادات لأكثر من عملية اغتيال كان أولها المحاولة الفاشلة ، والتي عرفت بقضية " الفنية العسكرية".

ويعتبر تنظيم الفنية العسكرية تنظيما واسعا ومتنوعا ، مكونا من مجموعة متحمسة من الشباب.

وقال محيي الدين عيسي القيادي الإخواني السابق إن صالح سرية أردني من أصل فلسطيني قدم إلي مصر وقام بتأسيس هذا التنظيم.

 وأضاف علي حسابه الرسمي علي فيس بوك أن سرية قسم التنظيم  إلى مجموعات صغيرة على رأس مجموعة الإسكندرية "كامل عبد القادر - طب - وطلال الأنصاري - هندسة - ومجموعة "بور سعيد" بقيادة أحمد صالح ومجموعة "القاهرة والجيزة" وعلى رأسها حسن الهلاوي ومصطفى يسري ومجموعة "قنا" بقيادة محمد شاكر الشريف, وأبقى مجموعة "الفنية العسكرية" بقيادة كارم الأناضولي وباقي الكليات العسكرية تحت قيادته المباشرة.

كما تم تكليف مجموعة الإسكندرية بإعداد رسم كروكي عن مكانين محتملين للهجوم الأول مجلس الشعب والثاني مبنى الاتحاد الاشتراكي على "كورنيش النيل".

 وكانت الخطة بالاستيلاء على الفنية العسكرية بمهاجمة حرس بوابة الكلية في صمت لإدخال عدد كبير من الشباب إلى الكلية، ثم بعد ذلك الاستيلاء على الأسلحة والسيارات والمدرعات من الكلية الفنية العسكرية بمساعدة بعض الطلبة داخل الكلية مستغلين صلاحياتهم كقادة مناوبين أثناء الليل، ثم التوجه بما حصلوا عليه إلى مقر الاتحاد الاشتراكي لمهاجمة السادات وأركان حكمه أثناء اجتماعهم.

واستطرد في حديثه : وكبروفة للأحداث طلب سرّية من مجموعة الإسكندرية الحضور إلى القاهرة, والتوجه إلى موقع العملية قبل بدء التحرك بيوم واحد.

وكانت المفاجأة مع بداية التحرك ، حيث تسلل اثنان من التنظيم, أحدهما توجه إلى وزارة الداخلية والثاني إلى رئاسة الجمهورية وقاما بالإبلاغ عن الخطة, وبعد مرور وقت طويل من عدم التصديق والتحقيق معهم, توجهت قوة صغيرة من الأمن المركزي إلى كلية الفنية العسكرية, ليتم إجهاض الهجوم في بدايته, ويتم القبض على قياداته, وعلى رأسهم صالح سرية .


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