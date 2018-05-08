» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

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الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 645 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 21 سجل الجرام 645 جنيهًا

عيار 18.. سجل الجرام 552 جنيهًا.

عيار 24.. سجل الجرام 737 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات).. سجل 5160 جنيهات.

سعر أوقية الذهب.. سجلت 1311 دولارًا.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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