الحبس والسجن 3 سنوات لـ7 متهمين بأحداث ألف مسكن

08 مايو 2018 - 12:27 م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة 7 متهمين بالسجن والحبس 3 سنوات بأحداث عنف الألف مسكن.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14سنة غيابيا على المتهمين، وفيما قامت الأجهزة الآمنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم.

وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.