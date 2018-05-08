تفاصيل احتفال "إسرائيل" بذكرى النكبة بـ"القاهرة"

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ذكرى النكبة

البرعي

تسرائيل

70عاماً

كشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي عن احتفال ستقوم به إسرائيل اليوم بحلول ذكرى النكبة داخل فندق "الكارلتون" بميدان التحرير بقلب العاصمة.

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" : "أتذكر زيارة السادات للقدس كنت محاميا شابا ودرت في سيارتي بالشارع ودموعي تنهمر حزنًا وغضبًا".

وتابع: "اليوم تقيم سفارة إسرائيل احتفالاً بذكر "النكبة العربية" في فندق كارلتون الذي يجاور الجامعة العربية، وسيحضره مصريون وعرب ليشربوا نخب انتصار إسرائيل النهائي علينا لم يعد هناك ما يدهشني".

وأضاف "البرعي" "مشكلة السلام مع إسرائيل أن العرب لم يكونوا مهزومين يوم استسلموا؛ لم يكونوا كـ ألمانيا أو اليابان اللذين استسلما بعد تدمير، ولكن استسلم العرب لإسرائيل وهم منتصرون في 73 أيا كان الرأي فيما حدث وقتها".

واختتم تدوينته بقوله: "متأكد أن الفلسطينيين سيعودون إلى أرضهم يومًا "ما"، لا أعرف كيف ولا متى!! ولكنهم عائدون .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرعي" حيث قال محمد حمام: "طيب أنت فاكر التطبيع هو كدة إحنا الشعب ماذا تفعل إلا التسليم بالواقع ليس هناك جديد ولا داعى للحساسية لم يأت الوقت كما قال الله هذا هو الموجود وهناك اتفاقية سلام وله سفارة وليست جديدة كل هذة الأشياء معلومة بالضرورة ليس هناك ما يستدعى كل هذا الغضب وكان السلام الآن اغضب هذا حقك"

وأضاف آخر "الزمن والأحداث تجاوزوا تلك القصص للأسف الشديد".

وتعد ذكرى النكبة هو إحياء  للذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني، والتي يمر عليها عامها الـ70، حيث أعلن قيام دولة المغتصب الصهيونى على الأراضى الفلسطينية عام 1948.


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