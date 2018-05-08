  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
محاكمة فض رابعة

قاضى رابعة عن هدية متهم: "هو فيه حد بيتشري لأمه أصلا"

عبد العال

عبد العال محذرًا النواب: إياكم وحفل السفارة الإسرائيلية

السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

مصطفي بكري ينقلب علي السيسي

إسرائيل دعت 100 نائب للاحتفال باستقلالها في قلب القاهرة

البرعي

تفاصيل احتفال "إسرائيل" بذكرى النكبة بـ"القاهرة"

إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة

بماذا رد حبيب العادلى على اتهامه بالفساد

صلاح

تعرف على المبلغ الأسطوري الذي طلبه صلاح للانتقال لـ"الريال"

العاملون بقناة الشرق

الشرق تعلن نهاية أزمتها: أخطأنا في خروجها إلى العلن

السادات

كيف تم إنقاذ السادات من محاولة الاغتيال الفاشلة

محاكمة

المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بقلب نظام الحكم

تطورات جديدة فى قضية فرض إتاوة على الطلاب

قضايا وحوادث

النيابة الادارية
النيابة الادارية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. حشد جماعى بجامعة المنيا للتصويت فى انتخابات الرئاسة

#

شاروبيم: الشباب شركاء فى صناعة مستقبل هذا الوطن

#

ضبط المرأة الحديدية ببني سويف مطلوبة فى 13 قضية

#

ضبط هارب من مؤبد في قضية قتل بمركز الفشن جنوب بني سويف

قررت النيابة الإدارية قسم ثانٍ تعليم فى القضية رقم 372 لسنة 2017  إحالة السيد عبد اللاة محمود السيد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة  الشهير بمستريح الإدارة التعليمية والمتهم فى قضايا نصب واحتيال إلى لجنة التأديب القضائية بالمكتب الفنى للنيابة الإدارية بتهمة فرض إتاوات على التلاميذ وأولياء الأمور بحجة عمل صيانات وهمية فى المدرسة والاستيلاء على هذه الأموال لحسابه الخاص وشراء سلسة من السوبر ماركت بمنطقة زهراء مدينة نصر.

ووجهت له النيابة تهمة التربح من جهة عمله وهى جريمة مخلة بالشرف وتقتضى فصله نهائيًا من العمل وفقا للقانون.

كانت النيابة قد استمعت إلى مديرة التعليم الابتدائى بإدارة حدائق القبة التعليمية والتى قدمت البلاغ ضد المستريح وقالت أمام النيابة إنها تلقت العديد من الشكاوى من أولياء أمور التلاميذ ضد مدير المدرسة لطلبه أموالاً تترواح ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه من كل ولى أمر يطلب منه نقل نجله من المدرسة أو الموافقة على قبوله بها، متحديا بذلك قرار وزارة التربية والتعليم الذى يحظر على المدارس تحصيل أى مبالغ مالية أو طلبات مادية من أولياء الأمور تحت أى مسمى.

وأكدت المبلغة فى أقوالها أمام النيابة أنها عندما عملت بالأمر فتحت تحقيقًا مع المشكو فى حقه وواجهته بتلك الاتهامات فتطاول عليها بالسب والقذف بألفاظ نابية بشهادة الشهود.

 كما استمعت النيابة إلى موظفين بالإدارة والذين أكدوا أنهم تلقوا شكاوى بطلب المستريح "إتاوات" كان آخرها من سيدة حضرت إلى الإدارة وأخبرتهم أن المستريح المقال طلب منها 3 آلاف جنيه بحجة تركيب باب حديد بالمدرسة، كى يقبل ملف نجلها بالمدرسة وعندما أخبرته بضيق ذات اليد، لم يقبل ملف نجلها وكأن المدرسة عزبة خاصة به.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ما فعلته صحفية مع متحرش علي الهواء مباشرة
» بالفيديو.. إصابة "الأسطورة" بحالة تسمم
» شاهد.. طفل عمره 4 سنوات يلعب برشاش آلى
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» دافع عن معاكسة الفتيات.. فمزقوا جسده بالمرج
» إمامة الناس في المنام ارتقاء وقضاء دين
» وصفات طبيعية لإزالة آثار حب الشباب
» قرار صادم للطالبات "شبه العاريات" في الجامعات
» طريقة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر