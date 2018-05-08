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"كوبر" يستعين بخط وسط الزمالك في مونديال روسيا

الرياضة

هيكتور كوبر
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استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على ضم اللاعب محمد عبد العزيز "زيزو" خط وسط الزمالك، إلى صفوف المنتخب خلال معسكر ودية الكويت.

وجاء ضم "زيزو" بعد تألقه في مباراة الإسماعيلى التى كسبها الزمالك 4-1 وتأهله للمباراة النهائية وتسجيل زيزو هدفًا في اللقاء.

وتابع كوبر وجهازه اللاعب طول الفترة الماضية، قبل الاستقرار بشكل نهائى على ضمه بعد تألقه أمام الإسماعيلى وظهوره بمستوى طيب وثابت بجانب إجادة الدورين الدفاعى والهجومى.


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