إسرائيل دعت 100 نائب للاحتفال باستقلالها في قلب القاهرة

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إسرائيل

فلسطين

عيد الاستقلال

القاهرة

مصطفى بكرى

كشف النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، عن أن إسرائيل دعت 100 نائب مصري، لحضور احتفالات عيد الاستقلال بأحد الفنادق في قلب العاصمة القاهرة، معتبرا الأمر «تطبيع» والجميع يرفضه.

وأكد «بكري»، خلال الجلسة العامة اليوم،  أن دعوات تم توجيهها لنحو 100 نائب بالبرلمان لحضور احتفالات السفارة الإسرائيلية بما يدعى «عيد الاستقلال الـ70».

وطلب «بكري» الكلمة، خلال الجلسة العامة المخصصة للحديث عن الموازنات والبيانات المالية للعام 2016/2017، ليقول: «هناك احتفالا في وسط العاصمة المصرية بأعياد إسرائيلية، في وقت تنقل فيه إسرائيل عاصمتها للقدس، وبدلا من الاصطفاف مع الطرف الفلسطيني ونناصر قضيتهم، نقوم بإحياء احتفالات الطرف الاسرائيلي».

وأضاف: خرج المجلس الوطني الفلسطيني للمطالبة باستخدام القرارات الدولية لصالح القضية، وطالبوا كافة الأشقاء العرب والجهات الدولية الأخرى بمساندة القضية الفلسطينية؛ لنفاجئ بأن قاهرة المعز تحتضن احتفالات تمثل تطبيع مرفوض جملة وتفصيلا.


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