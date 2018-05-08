بدء أعمال اختيار قضاة جدد

08 مايو 2018 - 01:44 م

بدأت الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض أعمالها منذ قليل برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، واكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور العدد المطلوب من القضاة للحضور.

وتبحث الجمعية عددًا من الموضوعات يأتى فى مقدمتها، دخول أعضاء جدد للمحكمة، من بين مستشارى الاستئناف والنيابة العامة، وأيضًا ترقية عدد من المستشارين بالمحكمة، وهم من مر عليهم سنتين أو ثلاث سنوات بالمحكمة، حيث تكون الترقية من درجة مستشار إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وبحث توزيع العمل الصيفى بالمحكمة، والموافقة على تفويض رئيس المحكمة فى شئونها خلال الفترة المقبلة، حيث يستمر المستشار مجدى أبو العلا فى منصبه رئيسًا للمحكمة عام قضائى آخر ( 2018 – 2019 ).