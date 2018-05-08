  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
محاكمة فض رابعة

قاضى رابعة عن هدية متهم: "هو فيه حد بيتشري لأمه أصلا"

عبد العال

عبد العال محذرًا النواب: إياكم وحفل السفارة الإسرائيلية

السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

مصطفي بكري ينقلب علي السيسي

إسرائيل دعت 100 نائب للاحتفال باستقلالها في قلب القاهرة

البرعي

تفاصيل احتفال "إسرائيل" بذكرى النكبة بـ"القاهرة"

إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة

بماذا رد حبيب العادلى على اتهامه بالفساد

صلاح

تعرف على المبلغ الأسطوري الذي طلبه صلاح للانتقال لـ"الريال"

العاملون بقناة الشرق

الشرق تعلن نهاية أزمتها: أخطأنا في خروجها إلى العلن

السادات

كيف تم إنقاذ السادات من محاولة الاغتيال الفاشلة

محاكمة

المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بقلب نظام الحكم

"الجبلاية" يصدم الإسماعيلية والزمالك بـ30 ألف جنيه

الرياضة

الزمالك والاسماعيلي
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"الجبلاية" تصرف مكافأة 150 ألف جنيه لـ"جريشة"

#

رسميًا.. بشاير كأس العالم تهب على خزينة "الجبلاية"

#

100 ألف جنيه للمتوفى و50 للمصابين فى واقعة "مصعد بنها"

#

رفع تعويضات ضحايا "أسانسير بنها" إلى 100 ألف جنيه

عباس العقاد

محاكة فض رابعة

محاكمة متهمى فض رابعة

فض رباعة

وقعت لجنة المسابقات بـ"الجبلاية" غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الزمالك، 10 آلاف جنيه على نادي الإسماعيلي عقب مباراة الفريقين أمس والتي انتهت بفوز الزمالك 4- 1 في منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وجاء توقيع الغرامة بسبب الهتافات المسيئة لجماهير الفريقين.

وأرجعت اللجنة سبب مضاعفة غرامة الزمالك إلى أن هذه المرة هى الثانية للجماهير بعد هتافاتها المسيئة فى مباراة الأهلى بالدوري، والتى تم حينها تغريم كل ناد 10 آلاف جنيه.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ما فعلته صحفية مع متحرش علي الهواء مباشرة
» بالفيديو.. إصابة "الأسطورة" بحالة تسمم
» شاهد.. طفل عمره 4 سنوات يلعب برشاش آلى
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» دافع عن معاكسة الفتيات.. فمزقوا جسده بالمرج
» إمامة الناس في المنام ارتقاء وقضاء دين
» وصفات طبيعية لإزالة آثار حب الشباب
» قرار صادم للطالبات "شبه العاريات" في الجامعات
» طريقة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر