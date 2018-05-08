قاضى رابعة عن هدية متهم: "هو فيه حد بيتشري لأمه أصلا"

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قضايا وحوادث

محاكمة فض رابعة
محاكمة فض رابعة

شيماء السيد

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قال دفاع المتهم أحمد سيد عبد اللطيف، بقضية "فض رابعة" إن موكله تم القبض عليه يوم 14 أغسطس 2014 مبررًا: "كان بيشتري هدية لعمته" من منطقة عباس العقاد بمدينة نصر.

وردت المحكمة مازحًا: "هو فيه حد بيتشري لأمه أصلا" فضجت القاعة بالضحك.

ودفع المحامي ببطلان تحقيقات النيابة وضبط وتفتيش المتهم وانتفاء حالة التلبس.

والمتهمون في القضية عدد من كبار قيادات الجماعة، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص".


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