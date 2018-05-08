  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:24 م
بحث متقدم
محاكمة فض رابعة

قاضى رابعة عن هدية متهم: "هو فيه حد بيتشري لأمه أصلا"

عبد العال

عبد العال محذرًا النواب: إياكم وحفل السفارة الإسرائيلية

السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

مصطفي بكري ينقلب علي السيسي

إسرائيل دعت 100 نائب للاحتفال باستقلالها في قلب القاهرة

البرعي

تفاصيل احتفال "إسرائيل" بذكرى النكبة بـ"القاهرة"

إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة

بماذا رد حبيب العادلى على اتهامه بالفساد

صلاح

تعرف على المبلغ الأسطوري الذي طلبه صلاح للانتقال لـ"الريال"

العاملون بقناة الشرق

الشرق تعلن نهاية أزمتها: أخطأنا في خروجها إلى العلن

السادات

كيف تم إنقاذ السادات من محاولة الاغتيال الفاشلة

محاكمة

المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بقلب نظام الحكم

شاهد بالفيديو..

ما فعلته صحفية مع متحرش علي الهواء مباشرة

الصفحة الأخيرة

مذيعة تلقن متحرش درسا قاسيا
مذيعة تلقن متحرش درسا قاسيا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

سؤال محرج من "أديب" لـ "طارق عامر" على الهواء

#

بالفيديو..مشجع يتحرش بـ«مراسلة» على الهواء

#

شاهد.. ماذا حدث لصحفي غطى اشتباكات نيكارجوا

#

جملة قالها مطرب تحرج "تامر أمين" على الهواء

المكسيك

متحرش

فوكس سبورت

ماريا فرناندا

قامت مراسلة قناة " فوكس سبورت" المكسيكية " ماريا فرناندا" بتلقين متشجع درسا قاسيا علي الهواء مباشرة بسبب قيامه بالتحرش بها.

وجاء الرد الفعل من فرناندا حينما كانت تقدم تقريرا رياضيا عن المباراة التي جمعت غودا لاخار المكسيكي بضيفه إفس تورنتو الكندي ، حيث بدا المشجعون يلتفون حولها ومن خلفها ، مرددين بعض الهتافات الرياضية.

وقد قام أحد المشجعين بالتحرش بالصحفية ، حيث جاء الرد قاسيا منها ، بضربه مستخدمة في ذلك " الميكرفون" الذي تنقل منه بث التقرير.

وعقب انتشار الفيديو علقن فرناندا أن ما حدث لي  يقع لآلاف السيدات يوميا في الأماكن العامة ، لكن الفرق أنني تعرضت لذلك علي الهواء مباشرة.
شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون والمدنيون يعززون ديمقراطية تونس

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ما فعلته صحفية مع متحرش علي الهواء مباشرة
» بالفيديو.. إصابة "الأسطورة" بحالة تسمم
» شاهد.. طفل عمره 4 سنوات يلعب برشاش آلى
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» دافع عن معاكسة الفتيات.. فمزقوا جسده بالمرج
» إمامة الناس في المنام ارتقاء وقضاء دين
» وصفات طبيعية لإزالة آثار حب الشباب
» قرار صادم للطالبات "شبه العاريات" في الجامعات
» طريقة بسيطة لإزالة تجاعيد الوجه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر