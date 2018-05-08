» تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل خالد محيي الدين

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تستقبل أسرة الراحل خالد محيى الدين، مساء اليوم العزاء في وفاته بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

وتوفي أمس خالد محيي الدين مؤسس حزب التجمع، والبرلمانى السابق ونعته رئاسة الجمهورية المصرية، والأحزاب المصرية وعدد كبير من الشخصيات العامة، وأقيمت جنازة عسكرية له أمس الإثنين.

يذكر أن خالد مُحيي الدين ضابط سابق فى الجيش المصرى، وأحد الضباط الأحرار، وعضو سابق فى مجلس الشعب المصرى، وهو مؤسس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، حتى اعتزاله العمل العام، وولِد "محيى الدين" فى كفر شكر فى محافظة القليوبية عام 1922.


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