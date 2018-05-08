ضبط 7 داخل شقة لممارسة الدعارة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط 7 أشخاص بينهم 4 سيدات داخل شقة تديرها إحداهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بشارع جمال عبد الناصر بدائرة قسم أول طنطا
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالمديرية مفادها بتواجد مجموعة من الرجال مع بعض السيدات لممارسة الرذيلة بالطابق الاول داخل عقار بشارع جمال عبد الناصر بأول طنطا عن طريق جلب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام من الرجال دون تمييز بمقابل مادى.
وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية استهدفت محل البلاغ أسفرت عن ضبط "طارق ال ال" 52 عاما عاطل وبحوزته 5 اقراص مخدره ومبلغ مالى 560، و"فوزية ع م" 32 عاما زوجة الأول ومقيمان بالشقة، و"لمياء م ع" 21 عاما بدون عمل ومقيمة بميم مركز تلا المنوفية، و"رضا ا ا "31 عاما سائق ومقيم كفر سليمان مركز بسيون ، و"صباح ج ع" 26 عاما ربة منزل ومقيمه حارة المغاربة اول طنطا و"نجلاء م ال " 25 عاما ربة منزل مقيمة شارع السيد على دائرة القسم و"محمد ف ال " 45 عامًا بدون عمل ومقيم بأول طنطا.
بسؤال المتهمين اعترفوا بذلك واضاف الاول والثانيه قيامهم باستخدام لشقة لممارسة الدعارة مقابل أجر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونيًا حيال المتهمين .