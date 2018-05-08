تأجيل محاكمة العادلي فى الاستيلاء على أموال الداخلية

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الاستيلاء علي اموال الداخلية

حبيب العادلى

اموال الداخلية

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه إلى جلسة 3 يوليو لاطلاع.

وكان الدفاع قد، طلب التأجيل إلى ما بعد شهر رمضان لإطلاع.

كانت محكمة النقض قد ألغت في 11 يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.


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