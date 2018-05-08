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"أردوغان" للمطالبين بحذف آيات من القرآن : "حقراء"

عرب وعالم

أردوغان
اردوغان

متابعات- محمد الخرو

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أردوغان

المسيحية

الحزب الحاكم

اليهودية

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على عدد نحو 300 شخصية فرنسية طالبت بحذف آيات من القران الكريم لافتين إلى أنها معادية للديانات الأخرى خصوصا اليهودية والمسيحية.

وفي كلمة أمام اجتماع للحزب الحاكم  وصف أردوغان المجموعة التي تضم الممثل جيرار دوبارديو والمغني شارل أزنافور والرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأنها "حقيرة" واتهمهم بمهاجمة القرآن.

وأشار أردوغان إلى أن الكتب المقدسة الأخرى تتضمن إشارات مثيرة للجدل قائلا "إذا قرأوها، فإنهم ربما يطلبون حظر الكتاب المقدس".

وقال أردوغان: "من الواضح أن أولئك الذين قالوا هذا ليس لديهم أي فكرة عن القرآن، لكن هل يقرؤون حتى كتابهم الكتاب المقدس؟ أو هل قرأوا التوراة؟ أو المزامير؟ إذا كانوا قد قرأوها، فربما طلبوا حظر الكتاب المقدس لكن ليس لديهم مثل هذا القلق".

وأضاف الرئيس التركي "قبل كل شيء، من أنتم حتى تهاجموا قيمنا المقدسة؟ نحن نعلم بالفعل مدى خستكم.. نعرف ذلك لأنكم هاجمتم قيم الإسلام في كل مكان، وأنتم تفعلون ذلك مرة أخرى نحن نعرفكم منذ وقت طويل، ولكن مهما فعلتم بنا، فإننا لن نهاجم الأشياء التي تحملونها بمثل لغتكم، ذلك لأننا لسنا حقراء مثلكم".

ووقّعت المجموعة على بيان نشر في جريدة "لو باريزيان" الشهر الماضي.

وحثّ البيان المسلمين على حذف سور من القرآن الكريم بدعوى أنها "تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين".


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