هل احترقنا بالسلام الدافىء مع العدو الصهيونى ؟!

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عشرات المواقع الاعلامية مصرية وخارجية ناشرة خبر عن دعوة سفارة اسرائيل فى مصر لعدد كبير من الكتاب والصحفيين والنواب والمسئولين للمشاركة ا فى الاحتفال بمرور 70 سنة على انشاء اسرائيل وبالادق على احتلال فلسطين
انتظرت اى تكذيب رسمى للخبر لم أجد .. كما لم اجد نفى من الكتاب المتيمين بحب اسرائيل والمتوقع دعوتهم مثل اسامه الغزالى وصلاح منتصر وعبد المنعم سعيد ومن على شاكلتهم
توقعت بيان من مجلس نقابة الصحفيين او المحامين او أى نقابة أو اتحاد أو حزب  . فلم أجد ولا بيان استنكارى واحد او حتى مسئول يكلم نفسه !
توقعت احتجاج فى البرلمان ولو من النائب اللى عمل عنتر شايل سيفه على توفيق عكاشه لما قابل السفير الاسرائيلى ، لم اجده يحرك ساكنا منذا ان افتى بان تيران وصنافير جزر سعودية !
هل اذل الحرص اعناق الرجال ؟!
لو ان مثل هذه الدعوة حدثت وقت مبارك اللى كان بيتقال عليه كنز استراتيجى للصهاينة لكانت الدنيا اتقلبت وقامت المظاهرات فى الميادين وامام النقابات
ما يحدث الان ليس هو السلام الدافىء بل السلام الحارق بجاز وسخ !
فى انتظار اى بيان يرفع العار عن الاحتفال بالاحتلال !!

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