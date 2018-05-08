ماسبيرو .. حكايات وأسرار !!!

08 مايو 2018 - 03:47 م

• يوم الخميس الماضى .. تم تدشين المرحلة الأولى من الموقع الاليكتروني الموحد للوطنية للاعلام " بوابة ماسبيرو " والذي يضم ابواباً للقطاعات البرامجية بالوطنية للاعلام وموقع اخبار مصر ومجلة الاذاعة والتليفزيون وباباً لكنوز ماسبيرو والمرصد الاعلامي و المركز الصحفي . وفى كلمته خلال الحفل قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام إنه " دعماً لأبنائنا الطلاب وتخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية يُقدم الموقع باباً تعليميا ً للشهادات العامة والفنية والأزهرية والتي تبث دروساً لهذه المراحل مصورة من خلال المنتج الاعلامي الذي تقدمه إدارات البرامج التعليمية بقنوات الهيئة المتخصصة . ويؤسفنى القول إن كلمة حسين زين حول الخدمات التعليمية التى يقدمها الموقع تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يتصفح باب التعليم ولو لمرة واحدة ، لأنه لو كان قد قام بذلك لإكتشف أن المواد التعليمية الموجودة على الموقع تخص الفصل الدراسى الأول وليس الثانى رغم أن امتحانات الفصل الثانى إما بدأت بالفعل أو ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة . ولذلك أتمنى أن يتم تلافى هذا الخطأ الفادح على وجه السرعة .











• أتفق مع مطالبات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، بدراسة الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الخسائر المرحلة سنويا لدى الهيئة الوطنية للإعلام، وإعادة النظر في السياسات التسويقية والإعلانية للأعمال الإذاعية والتلفزيونية على مستوى جميع المحطات. وأشار تقرير اللجنة إلى أن أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة الوطنية للإعلام بلغت نحو 3. 36616 مليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 4. 34 % من إجمالي الخسائر المرحلة للهيئات العامة الاقتصادية. وطالبت اللجنة بعدم الاعتماد على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة، لما تحمله من أعباء تستنفذ جانبا من الإيرادات. وهنا نسأل : الى متى يستمر مسلسل خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بهذه الصورة رغم التصريحات المتكررة للرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة ترشيد الإنفاق ؟ ومتى يتم البدء فعلياً فى التصرف لبيع عدد من قطع الأراضى التابعة لقطاعات ماسبيرو بالمحافظات تمهيداً لسداد مديونيات الهيئة لبنك الإستثمار القومى والتى وصلت حالياً لأكثر من 30 مليار جنيه ؟!!.









• هل سيتم بالفعل ضبط أداء الإعلام الرياضى المليىء بكل أشكال التجاوزات المهنية والبعيدة كل البعد عن آخلاقيات الرياضة ؟ هذا السؤال نتمنى أن تكون إجابته بنعم ، تزامناً مع الإجتماع الذى سوف يعقد بعد غد بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام لتنظيم الإعلام و خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين وحمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين . من جانبه أكد مكرم محمد أحمد أن هذا اليوم سيكون يوما مشهودا فى ضبط أداء الاعلام الرياضى وبداية لعودة الجماهير المصرية الى الملاعب ، وذلك بعد اعلان مشروع مدونة السلوك فى الاعلام الرياضى التى اعدتها اللجنة الرياضية المنبثقة عن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام . وفى هذا الإطار نتمنى أن تكون مدونة السلوك هذه بداية لعهد جديد للإعلام الرياضى المصرى المنضبط ، حتى يتم تحقيق حلم عودة الجماهير المصرية الى الملاعب بعد التنسيق مع كل الأطراف المشاركة فى الدولة والجهات الامنية وفور انتهاء مباريات كأس العالم .









• فى مقالى المنشور أول أمس بعنوان " التليفزيون المصرى .. حكايات وتساؤلات " ، قمت بالإشارة إلى " البوست " الذى كتبه الإعلامى خالد سعد مقدم برنامج" من ماسبيرو والذى كشف فيه عن فوز برنامج من ماسبيرو بجائزة أفضل عمل برامجي متميز على مستوى جمهورية مصر العربية والجائزة مقدمة من جامعة الدول العربية . وقمت بطرح عدد من التساؤلات حول طبيعة هذه الجائزة ولماذا لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمى وأكدت أننى على استعداد تام لنشر تفاصيل خبر الفوز كاملة اذا تم التوضيح بشكل مباشر فى هذا الشأن . ورغم أن المسئولين بالقطاع والقناة الاولى لم يقوموا بالرد على التساؤلات التى طرحتها ، إلا أننى ولحرصى على المصداقية مع القارىء الكريم قررت البحث عن تفاصيل هذا الأمر . وبالفعل تواصلت مع بعض المصادر المطلعة بالجامعة العربية ، التى أكدت على أن إدارة الإعلام بالجامعة أرسلت خطاباً رسميا للتليفزيون المصرى منذ شهرين تقريباً لترشيح بعض حلقات البرامج التى قدمت عن مشروعات قومية ، وبالفعل تم ارسال حلقات من برنامجى " من ماسبيرو " و " بوضوح " والتى كان محور النقاش فيهما يدور حول قناة السويس . وكشف المصدر أن مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون قام أمس بزيارة مقر جامعة الدول العربية وتم ابلاغه بأنه تم إختيار حلقة برنامج من ماسبيرو حول قناة السويس ضمن الحلقات المختارة التى سيتم تكريم المشاركين فيها ( التقييم قاصر على التليفزيونات الحكومية الرسمية ولم يشمل الفضائيات المصرية والعربية الخاصة " . وكشف المصدر أن جامعة الدول العربية سوف تحتفل بيوم الإعلام العربي في دورته الثالثة 2017 ــ 2018 ، وسيتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية لتوزيع جوائز التميز الإعلامي على هامش اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الــ 49 التي تنعقد غداً الأربعاء وذلك لتكريم العديد من الوجوه الإعلامية العربية البارزة .









• حزر فزر .. مسئول كبير فى مبنى ماسبيرو قام بشراء فيللا فى مدينة 6 أكتوبر ولكنه لم يقم بكتابتها بإسمه خوفاً من ملاحقة الأجهزة الرقابية له ؟!!.







