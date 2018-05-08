«ترامب» ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

08 مايو 2018 - 06:03 م

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأجرى الرئيسان الأمريكي والفرنسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بحثًا فيه، حسب بيان رسمي صدر عن قصر الإليزيه، "قضايا متعلقة بضمان الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط".

لكن مصدرًا مطلعًا على فحوى المكالمة قال لـ"New York Times " إن "ترامب أبلغ ماكرون بأنه يخطط للإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران".

وأوضح مصدر الصحيفة في هذا السياق، أن "الولايات المتحدة تستعد لإعادة فرض كل العقوبات، التي تخلت عنها بموجب الاتفاق النووي، وكذاك لتطبيق عقوبات اقتصادية جديدة" على إيران، بحسب "RT".

وجرت المحادثات قبيل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، المرتقب في الساعة 18:00 بتوقيت جرينيش، قراره حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران، وسط توتر كبير ناجم عن توقعات بانسحاب الإدارة الأمريكية من الصفقة، التي أبرمت في نوفمبر 2015 بين إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

وذكر مسؤول من البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم أن ترامب يعتزم مناقشة هذه القضية مع ماكرون في اتصال هاتفي.

وحذر الرئيس الفرنسي مرارا نظيره الأمريكي من التداعيات الخطيرة لانسحاب الولايات المتحدة من الصفقة مع إيران، قائلا إن هذه الخطوة قد "تفتح صندوق باندورا وتؤدي إلى نشوب حرب".