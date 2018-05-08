» بالفيديو.. تجديد غرفة ملابس لاعبي الأهلي بـ«التتش»

08 مايو 2018 - 06:39 م

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر، اليوم، الثلاثاء، عن الشكل الجديد لغرف ملابس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإستاد "مختار التتش".

حيث قدمت هواوي غرفة اللاعبين الجديدة كهدية للإعراب عن التقدير والشكر لدور النادي الأهلي في الارتقاء بالمنظومة الرياضية في مصر، وذلك في إطار التعاون المثمر والقائم بين مجموعة هواوي لأعمال المستهلك والنادي الأهلي المصري.

وبهذه المناسبة الخاصة صرح السيد "كيث لي"، المدير العام لمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك قائلًا "نحن نشعر بالفخر دائمًا كوننا الراعي الرسمي لأكبر وأعظم نادٍ ليس فقط في مصر، بل في القارة الأفريقية والشرق الأوسط".

كما أضاف كيث "أن النادي الأهلي يمثل واحدًا من أهم شركائنا الأساسيين في نمو نسبة الوعي بعلامة هواوي التجارية في مصر، نظرًا لتاريخه الحافل بالإنجازات والبطولات التي أحرزها منذ نشأته عام 1907 وحتى وقتنا هذا، وأيضًا لتمتع النادي الأهلي بقاعدة شعبية هائلة من مشجعي كافة الألعاب الرياضية في مصر."

وقد قامت هواوي باستخدام أحدث تقنيات التصميم والإنشاء في غرفة اللاعبين الجديدة بإستاد "مختار التتش" في النادي الأهلي. حيث التزمت هواوي بتطبيق أعلى معايير التصميم والإنشاء العالمية، ليس فقط لتضاهي غرف اللاعبين بالأندية الأوروبية والعالمية، بل تتفوق عليهم، نظرًا لما تتمتع به الغرفة الجديدة من مساحة شاسعة، وتجهيزها بكافة الإمكانيات الخاصة التي يحتاجها اللاعبين وجهازهم الفني والإداري.

وانطلاقًا من شعار "هواوي في قلب النادي الأهلي"، اختارت هواوي غرفة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظرًا لكونها من أكثر الأماكن أهمية بالنسبة للفريق. حيث أنها تعتبر مركز عمليات للفريق ووضع اللمسات الأخيرة على طريقة وأسلوب اللعب قبل المباراة وفي فترة الاستراحة.

كما تمثل الغرفة مكانة خاصة بالنسبة للاعبين، حيث إنها المكان الذي يحتفل فيه اللاعبون بانتصاراتهم، وإنها تعد أكثر الأماكن الذين يقضون فيها أوقاتهم، ولهذا فإن غرفة اللاعبين، يتم الاهتمام بها ويراعى أن يكون مكانًا خاصًا ومميزًا من حيث الشكل والتصميم.

تبحث هواوي دائمًا عن تقديم كل ما هو جديد ومبتكر، من خلال طرح هواتف ذكية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، بالإضافة إلى تعاونها المستمر مع العديد من الجهات سواء المتخصصة في مجال التقنية أو غيرها. وهذا يدل على أن هواوي تعتمد على التنوع في تحقيق سلسلة من النجاحات المبهرة.

يذكر، أن هواوي نجحت في الحصول على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات، نظرًا لما يشتهر به النادي من مكانة مرموقة في عالم الرياضة العالمية، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النادي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعد رعاية النادي الأهلي أحد الأساليب التسويقية المبتكرة التي تعتمد عليها هواوي في ترويج منتجاتها بشكل كبير في السوق المصري، حيث استعانت هواوي برموز النادي الأهلي في حملاتها الإعلانية مثل إطلاق هاتف هواوي Y7 Prime 2018 مؤخرًا في السوق المصري، وسبقه العديد من الهواتف الأخرى التي استعانت هواوي بمثل هذه الرموز في التسويق لمنتجاتها.