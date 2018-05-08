» شاهد.. حفل زفاف أحمد المسلماني

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حفل زفاف

احمد المسلمانى

حفل زفاف أحمد المسلماني

احتفل الإعلامي أحمد المسلماني مساء أمس الأول، الأحد، بحفل زفافه على الدكتورة إنجي مهدي، أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك داخل أحد الفنادق بوسط القاهرة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والمجتمع.

ومن أبرز الحضور الإعلامي عمرو الليثي وأحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، واللواء حمدي بدين، رئيس قوات الشرطة العسكرية السابق، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق.


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