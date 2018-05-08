زيادة موازنة «الداخلية» 10 مليارات جنيه

08 مايو 2018 - 07:43 م

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على زيادة مخصصات الباب الثالث بموازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالى الجديد 2018-2019 فى ضوء مطالبة "الداخلية" بزيادة اعتمادات هذا الباب إلى 13.9 مليار جنيه بدلًا من 4.3 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، بأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة النائب كمال عامر، المخصص لمناقشة موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.

وقال "عامر"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الوزيرة وافقت على زيادة الموازنة بحوالي 7 مليارات جنيه من حيث المبدأ على أن يكون من خلال تدفقات مالية بحيث تحصل "الداخلية" على جزء منها خلال شهر مايو والجزء الأخر مع بداية السنة الجديدة، مع توجيه أى فائض أو مبالغ متاحة لاستكمال مطالب الوزارة إيمانًا منها بأن تدبير مطالب الأمن له أسبقية أولى لأن استقراره ينعكس على قوة الدولة.

وأوضح "عامر" فى تصريحات سابقة، أن وزارة الداخلية سبق وأن طلبت فى موازنة الباب الثالث 13.9 مليار جنيه إلا أن وزارة التخطيط اكتفت بـ 4 مليارات و378 مليون جنيه، مؤكدًا أن اللجنة تُدعّم مطلب "الداخلية" بزيادة موازنتها لتلبية احتياجات ملحة لها.

وقال إن اللجنة قررت دعم الداخلية ووافقت بصفة مبدئية على الموازنة مع المطالبة بتلبية احتياجاتها المالية.

وأفاد "عامر"، بأن موازنة الداخلية فى العام المالى الجديد تبلغ 48,5 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى الحالى الذى بلغ 41,4 مليار جنيه.



