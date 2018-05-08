مصرع طفل دهسًا تحت عجلات جرار زراعي بكفرالزيات

08 مايو 2018 - 07:47 م

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات جرار زراعي مسرعا بحى حسيبة بدائرة مركز كفرالزيات، وحاول الأهالي إنقاذ الطفل بنقله إلى المستشفى كفرالزيات العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة كفرالزيات بمصرع الطفل "أحمد محمد توفيق الشيخ" 6 سنوات أثناء لعبه بالشارع بحى حسيبة، وتبين أن الطفل كان يلهو بالشارع تصادف مرور جرار زراعي فسقط أسفل العجلات ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم التحفظ على الجرار وقائده وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.