» «ترامب» يبلغ الكونجرس بالانسحاب من الاتفاق النووي

08 مايو 2018 - 07:56 م

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعضاء الكونجرس بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.

وقال مسئولون بالكونجرس إن مسؤولين بإدارة ترامب اتصلوا بأعضاء رئيسيين في الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وقالوا لهم إن الرئيس ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لكنه لن يعيد فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفق وكالة "سبوتنيك" للأنباء.

وأوضح أحد المساعدين، أن ترامب سيبقي على تخفيف العقوبات لمدة 90 يوما قابلة للتجديد 90 يوما أخرى في الوقت الذي اتصل فيه مسئولون كبار في الإدارة بأعضاء بالكونجرس كي يحيطوهم علما بقرار الرئيس قبيل إعلانه المتوقع.





