التصديق على إعدام المتهم بقتل "والدته" في الغربية

08 مايو 2018 - 08:00 م

قضت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار جمال عقرب وعضوية المستشارين سامى بريك وأيمن الصحن بالإعدام شنقا على "ا. م" 26 عاما فى القضية رقم 24775 جنايات السنطة والمقيدة برقم 2443 كلى السنطة والمتهم فيها بقتل والدته باستخدام مفك.

كانت المحكمة في جلستها قبل الأخيرة قد أحالت أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء نبيل عبدالفتاح، مدير أمن الغربية آنذاك إخطارًا من مأمور مركز السنطة بمقتل المجنى عليها وبتشكيل فريق بحث تبين أن المجنى عليها جاءت إلى قريتها برفقة ابنها المتهم لشراء بعض الأغراض ونشبت بينها وبين المتهم مشادة لرفضها إعطائه أموالا فتعدى عليها وقتلها باستخدام مفك.

تم ضبط المتهم وإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية والتي كشفت أن المتهم لا يعانى من أى أمراض نفسية وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدامه.