» أول تعليق لـ«شوبير» بعد نجاته من الموت

08 مايو 2018 - 08:01 م

حرص الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على طمأنة جماهير الكرة المصرية بعد نجاته من حادث سيارة وهو في طريقه إلي مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال «شوبير» في تصريحات صحفية: «كان حادثًا مرعبًا.. خرجت منه بأعجوبة.. اطمئن الجماهير.. الحمد لله أنا بخير».

وأضاف أنه الآن في مدينة الإنتاج الإعلامي وسيظهر بعد قليل بشكل طبيعي علي الشاشة، متابعًا: «آلاف الاتصالات انهالت علي هاتفي..أشكر الجميع ..الحمد لله علي كل هذا الحب».



