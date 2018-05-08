مصر لن ترسل قوات إلى سوريا إلا في هذه الحالة

خالد الشرقاوي
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر لن ترسل قوات عسكرية إلى سوريا في ظل الوضع الراهن، ولكن يمكن القيام بإرسال قوات تحت مظلة الأمم المتحدة حال وصول مجلس الأمن إلى قرار بوقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف "مكرم"، في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل تضرب الوجود العسكري الإيراني في قلب سوريا وهناك حرب بالوكالة بين الطرفين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه "لا يمكن لأي طرف عربي أن يغامر بإرسال قوات إلى سوريا، في ظل التأجج الموجود الآن في سوريا؛ لأن اللاعبين كثر، والمستفيدين من استمرار الصراع كثر أيضًا".
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