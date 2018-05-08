» «متعب» ينتقل إلى مصر المقاصة

08 مايو 2018 - 09:20 م

توصل مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع عماد متعب مهاجم الأهلى السابق للانضمام إلى صفوف الفريق الفيومي لمدة عام، بداية من الموسم الجديد.

وينضم عماد متعب لصفوف المقاصة، فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء إعارته لنادى التعاون السعودى، وعدم رغبة النادى الأهلى فى تجديد عقده.

ومن المقرر أن يوقع متعب رسميا للمقاصة خلال اجتماعه مع اللواء محمد عبد السلام بعد الاتفاق على بنود العقد ليشارك مع الفريق فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 27 مايو الجارى.