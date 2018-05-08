» بوتين يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن الدولار

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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن احتكار الدولار يشكل وضعًا خطيرًا بالنسبة للعديد من دول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين، في البرلمان الروسي "دوما"، حيث أضاف أن بلاده مضطرة لـ"خوض صراع" لتعزيز موقفها في الأسواق العالمية.
وأشار بوتين إلى أن العقوبات المفروضة على بلاده وفرّت فرصًا لتحقيق روسيا سيادتها الاقتصادية.
وأكد أن "الاحتكار الموجود في الدولار، يشكل وضعًا خطيرًا بالنسبة للعديد من دول العالم. ينبغي علينا الحفاظ على سيادة الاقتصاد الروسي عبر تقليل الاعتماد على الدولار".
ولفت إلى أن تجارة النفط تتم عبر الدولار، وأكد أنه "علينا التخلص من هذا العبء الكبير". -

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