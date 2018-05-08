  • الأربعاء 09 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:58 ص
بحث متقدم
فيلا الرحاب

تفاصيل جديدة بشأن مذبحة "فيلا الرحاب"

عمرو أديب

عمرو أديب : "احنا على أبواب حرب كبرى"

السيسي والبشير

تطورات جديدة في العلاقات بين مصر والسودان

راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية

لهذا السبب.. فشل الإخوان في مصر ونجحوا بتونس

الأرز

حقيقة وصول سعر كيلو الأرز لـ10جنيهات بالتموين

وزير التعليم في مجلس النواب

القصة الكاملة للأزمة بين وزير التعليم والنواب

مثلث ماسبيرو

«السيسي»يبحث نزع«أرض ماسبيرو»من مستثمرين خليجيين

صلاح

ريال مدريد ينهي اتفاقه مع ليفربول بشأن «صلاح»

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصر لن ترسل قوات إلى سوريا إلا في هذه الحالة

السفير الإسرائيلي أثناء إلقاء كلمته

ممثلون عن الحكومة يحضرون احتفال إسرائيل

ارتفاع الذهب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

عرب وعالم

الذهب والفضة
الذهب والفضة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ضغوط أجبرت "ترامب" على الانسحاب من الاتفاق الإيراني

#

«ترامب» يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

#

إيران: سنخصب اليورانيوم إذا انسحب ترامب من الاتفاق

#

«ترامب» ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

ارتفعت عقود الذهب في تعاملات مساء الثلاثاء، رغم قوة الدولار، لكنها جاءت مدعومة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقال "ترامب"، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران.
وبحلول الساعة (18: 58 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.21 بالمائة (2.7 دولار) عند 1317.8 دولارا للأوقية، بعد أن شهدت استقرارًا، ترقبًا للقرار الأمريكي.
وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.17 بالمائة، إلى 1317.43 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وتزامن ذلك، مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.36 بالمائة إلى مستوى 92.94.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.15 بالمائة إلى 16.52 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.27 بالمائة إلى 914.05 دولارًا للأوقية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة نارية من تامر أمين لمحبي "صلاح"
» أنباء عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني
» أخطاءالإسلاميين «التاريخية» في مواجهة الدولة
» أوباما: قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي "خطأ فادح"
» بوتين يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن الدولار
» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس
» «ترامب» يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
» فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف لقرار «ترامب»
» الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» المصريون كانوا يصلون هذا العدد من التراويح
» «متعب» ينتقل إلى مصر المقاصة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)