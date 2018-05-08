ارتفاع الذهب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

08 مايو 2018 - 10:58 م

ارتفعت عقود الذهب في تعاملات مساء الثلاثاء، رغم قوة الدولار، لكنها جاءت مدعومة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.



وقال "ترامب"، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران.



وبحلول الساعة (18: 58 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.21 بالمائة (2.7 دولار) عند 1317.8 دولارا للأوقية، بعد أن شهدت استقرارًا، ترقبًا للقرار الأمريكي.



وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.17 بالمائة، إلى 1317.43 دولارًا للأوقية (الأونصة).



وتزامن ذلك، مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.36 بالمائة إلى مستوى 92.94.

