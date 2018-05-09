» أنباء عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني

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استهدف الطيران الإسرائيلي قافلة إيرانية بقيادة قاسم سليماني على الطريق الدولي الواصل بين العاصمة السورية دمشق ومحافظة درعا بالقرب من الكسوة، وسمع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة.
وأكدت مصادر تدمير القافلة الإيرانية بالكامل والتي كانت تنقل صواريخ أرض جو وأرض أرض، وكان على رأس القافلة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، بالإضافة إلى ضباط إيرانيين كبار وقياديين في حزب الله اللبناني .
وأضافت المصادر أنه قد وصل إلى مستشفى المجتهد بالقرب من دوار كفرسوسة في العاصمة دمشق، أكثر من 32 جثة، فيما تسود حالة من التكتم الشديد عن جثة الشخصية البارزة ضمن القتلى.
وأوضحت أن هناك طوق أمني شديد تم وضعه داخل وخارج المستشفى ومنع دخول أي شخص ترافق مع دخول شخصيات بارزة في النظام السوري إلى المستشفى وتم سحب هواتف جميع العاملين في المستشفى.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، نشر منظومة القبة الحديدية بالجولان (السورية المحتلة عام 1967)، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه استدعى "بشكل محدود" عددا من جنود الاحتياط، وسط تصاعد التوتر مع إيران الداعمة للنظام السوري.
واحتلت إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان التي تعتبر جزءًا من الأراضي السورية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وأعلنت ضمها في عام 1981، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وسط تحذيرات من أن تقود الخطوة إلى مزيد من التوتر بالمنطقة. 

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