تفاصيل جديدة بشأن مذبحة "فيلا الرحاب"

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قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن واقعة مجزرة أسرة الرحاب حادث جنائي وليس انتحار.
وأوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بعض الشواهد تؤكد أن مرتكبي الحادث بعض المترددين على المنزل، أو المعروف أنهم يترددوا على المنزل دون إثارة كلاب الحراسة، ولايوجد أي استخدام عنف لدخول الفيلا، مشيرًا إلى أن مسرح الجريمة يؤكد أن هناك جناة، لكن عدم وجود أثار وبصمات وشهود، واستخدام الحيطة القوية في بعض الأمور، إلا أن هناك بعض الخيوط التى قد تمكن من الوصول للجاني، منوهًا إلى أن الشرطة تُشير لإقتراب التوصل للجاني. 
وأضاف أن الحديث عن تورط شخصيات هامة في الواقعة لانستطيع أن نؤكده، لكن هناك علامات توصلت إليها الأجهزة الأمنية لكن لايمكن الإفصاح عنها إلا بعد انتهاء جميع التحريات، موضحًا أن بعض التحقيقات أكدت ضلوع أشخاص في هذه الواقعة من خلال الاتصالات التليفونية التى سبقت وقوع الحادث.
ونوه، إلى أن الإعلان عن أن الواقعة انتحار من البداية؛ لكون هناك صعوبة في التوصل للجاني حتى لايقوم المواطنين بالبحث كثيرًا عن الواقعة فلم تعلق الأجهزة الامنية على الحديث عن أن الواقعة انتحار، مشددًا على أنه لايمكن لضابط أن يُدلي بتصريحات حول أن الواقعة انتحار.


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