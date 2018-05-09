تفاصيل جديدة بشأن مذبحة "فيلا الرحاب"

قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن واقعة مجزرة أسرة الرحاب حادث جنائي وليس انتحار.



وأوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بعض الشواهد تؤكد أن مرتكبي الحادث بعض المترددين على المنزل، أو المعروف أنهم يترددوا على المنزل دون إثارة كلاب الحراسة، ولايوجد أي استخدام عنف لدخول الفيلا، مشيرًا إلى أن مسرح الجريمة يؤكد أن هناك جناة، لكن عدم وجود أثار وبصمات وشهود، واستخدام الحيطة القوية في بعض الأمور، إلا أن هناك بعض الخيوط التى قد تمكن من الوصول للجاني، منوهًا إلى أن الشرطة تُشير لإقتراب التوصل للجاني.

