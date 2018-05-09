شاهد .. أول صورة للحاضرين بحفل إسرائيل في ميدان التحرير

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ذكرى النكبة

احتفالات إسرائيل

نشر المحامي والناشط الحقوقي صورًا مطموسة لمجموعة من الناس ، مؤكدًا أنهم كانوا من ضمن الحضور في احتفالات إسرائيل بذكرى مرور 70 سنة على النكبة ، وهي نفس الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية لسفارة إسرائيل بمصر .

وقال "العوضي" تعليقا على الصورة : "إسرائيل تنشر صورة المدعويين وتشوه وجوههم ،، صورة رائعة فهم فعلا مشوهون".

ونقلت صفحة "إسرائيل في مصر التي تمثل السفارة الإسرائيلية تصريحات للسفير أكد فيها أن الحضور شمل لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون للحكومة المصرية" حسب زعمه

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