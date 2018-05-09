تحذير زعيم الجماعة الإسلامية لـ"سما المصري"

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برنامج دينى

شهر رمضان

أسامة حافظ

حذر المهندس أسامة حافظ رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية الراقصة سما المصري من تقديم برنامج ديني في شهر رمضان.

وأضاف حافظ علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  :سما المصري تقدم برنامج ديني - تطرف- هيحطوكي في قوائم الإرهاب ويصادروا مصدر رزقك".

يذكر أيضا أن المحامى طارق محمود، قد تقدم ببلاغ رقم 2974 لسنة 2018، للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ناصر الدهشان، يتهم فيه سما المصرى بإهانة المشاعر الدينية عن طريق إعلانها تقديم برنامج دينى فى رمضان، وهى غير مؤهلة لكونها تعمل راقصة ، ولا تفقه فى أمور الدين لتحدث الناس عنها.

وأوضح أن  إعلان الراقصة سما المصرى، تقديمها برنامج دينى تحت مسمى أهل العلم يعد إهانة للمصريين، فضلا عن وجود العديد من الفيديوهات المثيرة لها.


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