بشرى سارة لطلاب المدارس التجريبية واللغات

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تطبيق النظام الجديد لـ«التجريبية» العام القادم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تغيير المناهج وطرق التدريس وأساليب التقييم، بما يعني إعادة بناء التعليم بشكل عام وليس مجرد تغيير اللغة.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن النظام الجديد سيبدأ في سبتمبر 2018 على كل طفل يبدأ مرحلة "كي جي 1" أو الصف الأول الابتدائي، متابعًا: "لدينا فلسفة في تسلسل وتوقيتات إدخال لغة أجنبية للطالب".

وأشار شوقي إلى أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد في كل المدارس المصرية بما فيها المدارس الحكومية واليابانية برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، موضحًا أن الطلاب سيدرسون اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي و"كي جي 1"، مضيفًا أن المناهج وضعها خبراء ومختصون كبار.

واستكمل: "المدارس التجريبية واللغات والمعاهد القومية التي يتم التدريس بها بلغات غير اللغة العربية، سيتم الاستمرار في استخدام تلك اللغات في طرق التدريس، ولكن بنظام تعليمي جديد ومنهج جديد قائم على أنشطة وأساليب تقييم مختلفة، وذلك في KG1 والصف الأول الابتدائي".

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