القبض على نصاب السفر فى المنوفية

09 مايو 2018 - 09:37 ص

ألقت الأجهزة الأمنية فى المنوفية القبض على عامل يستغل الشباب للنصب عليهم مقابل تسفيرهم إلى الخارج بزعم توفير فرص عمل، وحصل على 600 ألف جنيه منهم بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد، بتقدم "ر. ا . م " 27 سنة، مؤهل عالٍ ومقيمة مدينة بركة السبع دائرة المركز وآخرين بتضررهم من " م . ح . م " 37 سنه، مؤهل عالٍ ومقيم زفتي غربية لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج بإحدى شركات البترول الكويتية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، حال استقلاله سيارة ملاكى جيزة وبحوزته على بطاقة الرقم القومى خاصته وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة يحملون صورته باسم أشخاص آخرين، وصور لعقود وأوراق خاصة بالمجنى عليهم، وجهاز لاب توب.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، بالإشتراك مع كل من " أ . ع . غ " و" ص . ص " لم يستجوبا ومقيمان البدرشين جيزة و "م . ع . أ " 40 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز، وأضاف أن إجمالى المبالغ المستولى عليها من المجنى عليهم تجاوزت 600.000 ستمائة ألف جنيه، وأنهم قاموا بالإعلان عن تلك الوظائف عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " النت " لجذب المجنى عليهم، وأنه يستخدم السيارة فى تنقلاته كما أضاف بأنه تم استئجار شقة بمدينة بركة السبع لمقابلتهم بها .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.