تفاصيل صادمة بواقعة اعتداء طالب على زميلته

09 مايو 2018 - 09:37 ص

روت الطالبة أمنية خليل، تفاصيل تعرضها للضرب من قبل أحد الطلاب داخل جامعة حلوان، قائلة: كنت داخل الحرم الجامعي وفوجئت بأحد الطلاب لم أكن أعرفه يوجه لي كلمات "قبيحة" وغيرأخلاقية بدون سبب.

وأضافت خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي أن الطالب لم يكتف بذلك بل وضع يده عليها، ما اضطرها للدفاع عن نفسها ودفعه فقام بلطمها على عينها ما تسبب لها بنزيف في العين.

وتابعت أنها قامت بتحرير محضر في قسم شرطة حلوان بعد أن تبين أن اسم الطالب المدون في المحضر بالجامعة لم يكن صحيحًا.