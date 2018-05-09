بالفيديو.. رجل يأكل 30 ألف سندوتش بيج ماك

09 مايو 2018 - 09:49 ص

نشر إحدى القنوات عبر "يوتيوب" مقطع فيديو لرجل يدعى "دون جورسكي"، يعيش بولاية ويسكونس، حطم الرجل القياسي العالمي بعدما احتفظ بإيصالات تثبت تناوله 30 ألف سندوتش بيج ماك من ماكدونالدز.

تناول "دون جورسكي" الوجبة الشهيرة منذ أكثر من 46 عامًا حتى وصل عددها إلى 30 ألف وجبة، وبذلك حطم الرقم القياسي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأكد "جورسكي "إنه لا يمل من تناول الوجبة يوميا، فهي لا تزال وجبته المفضلة، حيث اعتاد على أكلها كل يوم، ولم يمر سوى أيام قليلة في حياته لم يتناول فيها وجبته، بما في ذلك اليوم الذي ماتت فيه والدته.

وفي عام 2003، خضع دون لفحص كوليسترول بناءً على طلب من الممثلة والمذيعة "إلين دي جينيريس"، لكنه كان 140 وهي نسبة طبيعية.