تسمم ربة منزل لتناولها أقراصا طبية بالخطأ

مصطفى صابر
دخلت ربة منزل فى غيبوبة تامة إثر تناولها أقراصا دوائية بالخطأ بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وردت معومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام " ح . ر . ح " 38 سنة، ربة منزل ومقيمة مدينة أشمون مصابة بحالة تسمم .
بالانتقال والفحص وسؤالها أفادت بتناولها أقراص دوائية بطريق الخطأ ما أدى إلى حدوث إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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