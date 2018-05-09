"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

09 مايو 2018 - 10:33 ص

ضمت قائمة مجلة فوربس أقوي 75 شخصية في العالم لعام 2018، ومنهم كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد.

وبحسب "فوربس"، فإنه تم تصنيف مراكز الشخصيات العالمية بناءً على 4 مؤشرات، وهي عدد الأشخاص الذي يسيطر عليهم المرشح للمركز، وقيمة الأصول والموارد التي تديرها الشخصية، وتعدد أوجه نفوذها، ومدى تنشيط وتفعيل قوة وصلاحيات الشخصية.

وبحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، جاء على رأس القائمة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وهو الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، وتصدر المشهد السياسي في الصين، بعدما أجرت تعديلات دستورية في مارس، لتبقيه رئيسا للبلاد مدى الحياة.

وجاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المركز الثاني في القائمة، التي ضمت زعماء دول ورجال أعمال، وصناع قرار، والذي أشارت المجلة إلى "أنه احتل الصدارة لأربعة أعوام متتالية لم يسبق لها مثيل، وظل يحكم روسيا منذ مايو 2000، وأعيد انتخابه هذا العام لفترة ولاية رابعة، بحصوله على 77% من الأصوات، والذي يعد أكبر هامش فوز لأي مرشح للمنصب منذ سقوط الاتحاد السوفيتي".

بينما جاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المركز الثالث بالقائمة، والذي ذكرت المجلة أنه "وعلى الرغم من نجاحاته المحدودة، بسبب فضائحه، وخضوع إدارته للتحقيق، إلا أنه يظل قائد أعظم قوة اقتصادية وعسكرية في العالم".

فيما احتل ابن سلمان ضمن أقوى 10 شخصيات في القائمة، وتحديدا في المركز الثامن، وذلك لأنه "أطلق" حملة لمكافحة الفساد، والتي تسببت في إلقاء القبض على العديد من السعوديين، وإجبارهم على تسليم ثرواتهم".

وجاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في المركز 36 في القائمة، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد في المركز 43، والرئيس السيسي في المركز 45، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن في المركز 54، بينما جاء الرئيس السوري، بشار الأسد في المركز 62، وزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي في المركز 73.