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بالفيديو.. لقطات مروعة لقائد سيارة يصطدم بدراجة نارية

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة

رجل يصطدم بدراجة نارية

  تداول  رواد  مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع  فيديو  نشرته إحدى القنوات الصينية يرصد لقطات  مروعة لسيارة  تفقد سيطرتها  وتصطدم  بدراجة  نارية .

واظهر المقطع المتداول  السيارة وهي تخرج  من حديقة وتصطدم  بالدراجة  ، مما أدي لطيران  سائق الدراجة في الهواء .

 وعلقت  القناة  عن المقطع المنشور  قائلة : الساق حاول تجاوز  الدراجة  النارية  عندما انزلقت  قدماه  وضغط  بالخطأ علي دواسة  البنزين  .

 وأضافت أن سائق الدراجة النارية تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن لا تزال تفاصيل الحادث قيد التحقيق.


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