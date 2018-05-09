بالفيديو.. لقطات مروعة لقائد سيارة يصطدم بدراجة نارية

09 مايو 2018 - 10:33 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته إحدى القنوات الصينية يرصد لقطات مروعة لسيارة تفقد سيطرتها وتصطدم بدراجة نارية .

واظهر المقطع المتداول السيارة وهي تخرج من حديقة وتصطدم بالدراجة ، مما أدي لطيران سائق الدراجة في الهواء .

وعلقت القناة عن المقطع المنشور قائلة : الساق حاول تجاوز الدراجة النارية عندما انزلقت قدماه وضغط بالخطأ علي دواسة البنزين .

وأضافت أن سائق الدراجة النارية تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن لا تزال تفاصيل الحادث قيد التحقيق.



